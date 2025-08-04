Во второй половине 2025 года скучать не придется: 4 главных премьеры среди сериалов по версии Rotten Tomatoes

Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?

Убийства, пытки и шантаж были в реальности: вот с какого американского мафиози списали Тони Сопрано

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет