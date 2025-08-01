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Киноафиша Фильмы Лило и Стич Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Курске 1 августа 2025

Расписание сеансов Лило и Стич, 1 августа 2025 в Курске

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Сегодня 30 Завтра 31 пт 1 сб 2 вс 3 пн 4 вт 5 ср 6
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Как купить билеты на сеанс фильма «Лило и Стич»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:45 от 240 ₽ 15:55 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
13:30 от 360 ₽ 18:05 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:40 от 350 ₽ 17:20 от 350 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 390 ₽ 15:55 от 450 ₽
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