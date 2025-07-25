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Лило и Стич
Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Курске
25 июля 2025
Расписание сеансов Лило и Стич, 25 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Лило и Стич»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:45
от 240 ₽
15:40
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:35
от 320 ₽
13:50
от 360 ₽
16:05
от 360 ₽
18:20
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:40
от 350 ₽
19:20
от 360 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:05
от 390 ₽
13:20
от 450 ₽
15:35
от 450 ₽
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