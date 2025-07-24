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Киноафиша Фильмы Лило и Стич Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Курске 24 июля 2025

Расписание сеансов Лило и Стич, 24 июля 2025 в Курске

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Завтра 24 пт 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Лило и Стич»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:45 от 240 ₽ 15:40 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:35 от 320 ₽ 13:50 от 360 ₽ 16:05 от 360 ₽ 18:20 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:40 от 350 ₽ 19:20 от 360 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:05 от 360 ₽ 13:20 от 400 ₽ 15:35 от 400 ₽
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