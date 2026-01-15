Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку

Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным

Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович

Сон Ки Хун теперь женщина: Хван Дон-хек снимет для Netflix ещё одну дораму — опять игру, но уже без кальмара

«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)

Не считал Рэдклиффа хорошим актёром, но это – меньшая из бед: почему Рикман рвался бросить «Поттера» после «Тайной комнаты»

Наконец-то достойный противник в прокате: вот и закончился звездный час «Аватара» — триллер с 97% на RT готов сбросить его с вершины

«Оргия жестокости и садизма»: у «28 лет спустя: Храм костей» шокирующий финал и пляшущий Файнс – хоррор в списках «лучших фильмов года»

«Дом дракона» уже уделал «Игру престолов» на поле фэнтези: спин-офф преуспел там, где оригинал опозорился и сел в лужу

«Рыцарь Семи Королевств» сделал Вестерос снова великим: критики посмотрели новый сериал по Мартину — и это лучшее из того, что было