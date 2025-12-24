Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Курске 30 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 30 декабря 2025 в Курске

Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:00 от 240 ₽ 16:20 от 290 ₽ 18:30 от 290 ₽ 20:40 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:15 от 370 ₽ 12:30 от 430 ₽ 14:50 от 430 ₽ 17:05 от 480 ₽ 19:25 от 460 ₽ 21:20 от 550 ₽ 21:40 от 460 ₽
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
2025, Россия, фэнтези
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
2025, Россия, анимация
2025, Россия, комедия, приключения
2025, США, ужасы, детектив, триллер
2025, США, драма, ужасы
2025, США, криминал, триллер
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
