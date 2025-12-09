Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Курске 15 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 15 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:10 от 370 ₽ 11:10 от 430 ₽ 12:25 от 430 ₽ 13:25 от 480 ₽ 14:45 от 410 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:05 от 480 ₽ 17:55 от 530 ₽ 19:25 от 460 ₽ 20:10 от 550 ₽ 21:40 от 460 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Не только ведь «Чужого» и «Хищника» смотреть: 4 фильма с рейтингами выше 7 и идеями, которые переворачивают жанр
«12 серий пролетели как один миг, круто и динамично»: почему «Самозванца» называют главным детективом НТВ 2025 года
Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда
«Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр
Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется
230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше