Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Курске 12 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 12 декабря 2025 в Курске

ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:10 от 400 ₽ 11:10 от 470 ₽ 12:25 от 480 ₽ 13:25 от 500 ₽ 14:45 от 460 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:05 от 530 ₽ 17:55 от 580 ₽ 19:25 от 510 ₽ 20:10 от 600 ₽ 21:40 от 510 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
