Киноафиша
Фильмы
Супермен
Расписание сеансов Супермен, 2025 в Курске
28 августа 2025
Расписание сеансов Супермен, 28 августа 2025 в Курске
Вся информация о фильме
Завтра
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:55
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
