Киноафиша Фильмы Супермен Расписание сеансов Супермен, 2025 в Курске 16 августа 2025

Расписание сеансов Супермен, 16 августа 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Супермен»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:20 от 360 ₽ 13:00 от 420 ₽ 17:45 от 460 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:15 от 520 ₽ 15:55 от 520 ₽ 18:35 от 570 ₽
