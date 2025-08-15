Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Супермен Расписание сеансов Супермен, 2025 в Курске 15 августа 2025

Расписание сеансов Супермен, 15 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 13 чт 14 пт 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Супермен»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:20 от 320 ₽ 13:00 от 360 ₽ 17:45 от 420 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:15 от 520 ₽ 15:55 от 520 ₽ 18:35 от 570 ₽
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix
Дочь Якуба-бея погибла, спасая Балу Хатун: почему зрители до сих пор вспоминают Гонджу
4 сезон стартует уже в этом августе: готовьтесь к возвращению «Филина», о котором будут говорить все в 2025 году
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше