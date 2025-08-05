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Расписание сеансов Супермен, 2025 в Курске
5 августа 2025
Расписание сеансов Супермен, 5 августа 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Супермен»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:00
от 240 ₽
19:00
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:00
от 320 ₽
13:40
от 360 ₽
16:20
от 360 ₽
19:00
от 420 ₽
21:40
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:20
от 270 ₽
20:20
от 280 ₽
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