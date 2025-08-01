«Взрыв ностальгии и угара нулевых»: на ТНТ стартовал второй сезон «Букиных» — отзывы словно бочка меда, но с ложкой дегтя

Всего одно слово выдало самую мощную драму в фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»: поняли не все и не сразу

Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе