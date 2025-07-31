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Киноафиша Фильмы Супермен Расписание сеансов Супермен, 2025 в Курске 31 июля 2025

Расписание сеансов Супермен, 31 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 29 Завтра 30 чт 31 пт 1 сб 2 вс 3 пн 4 вт 5 ср 6
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Как купить билеты на сеанс фильма «Супермен»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:00 от 290 ₽ 19:00 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:00 от 320 ₽ 13:40 от 360 ₽ 16:20 от 360 ₽ 19:00 от 420 ₽ 21:40 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:20 от 350 ₽ 20:20 от 360 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:15 от 470 ₽ 14:50 от 470 ₽ 19:40 от 520 ₽ 22:15 от 520 ₽
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