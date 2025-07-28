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Киноафиша Фильмы Супермен Расписание сеансов Супермен, 2025 в Курске 28 июля 2025

Расписание сеансов Супермен, 28 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Супермен»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:00 от 240 ₽ 16:35 от 290 ₽ 21:05 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:00 от 320 ₽ 13:40 от 360 ₽ 16:20 от 360 ₽ 19:00 от 420 ₽ 21:40 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:40 от 250 ₽ 15:30 от 270 ₽ 20:20 от 280 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:10 от 470 ₽ 15:50 от 470 ₽ 18:25 от 520 ₽ 21:00 от 520 ₽ 23:35 от 520 ₽
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