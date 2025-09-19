Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор

Этот советский боевик критики оценили выше «Пиратов ХХ века»: не зря собрал 43 миллиона зрителей

Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест)

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре