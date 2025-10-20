Меню
Киноафиша
Фильмы
Трон: Арес
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Курске
20 октября 2025
Расписание сеансов Трон: Арес, 20 октября 2025 в Курске
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
10:00
от 320 ₽
12:25
от 360 ₽
14:50
от 360 ₽
17:15
от 420 ₽
19:40
от 420 ₽
22:05
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50
от 300 ₽
12:20
от 310 ₽
14:50
от 310 ₽
19:30
от 320 ₽
22:00
от 320 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00
от 400 ₽
16:00
от 470 ₽
18:30
от 520 ₽
21:00
от 520 ₽
23:30
от 520 ₽
3D
13:30
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Опасные связи
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
