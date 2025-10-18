Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Трон: Арес
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Курске
18 октября 2025
Расписание сеансов Трон: Арес, 18 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
сб
18
вс
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00
от 440 ₽
13:30
от 520 ₽
16:00
от 520 ₽
18:30
от 570 ₽
21:00
от 570 ₽
23:30
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?
Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?
Самый странный детектив в карьере Устюгова вы видели едва ли: тут и Пугачева, и Каневский, и звезда «Лихих», и вайбы «Ментовских войн»
Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года
Провальная комедия с Де Ниро внезапно «рвёт» топы Netflix: миллионы просмотров за пару дней у «пошлой безвкусицы»
Ночной кошмар наяву: о смысле «Шоссе в никуда» киноманы спорят уже 30 лет — объясняем фильм Линча так, что поймет и ребенок
Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый
«Восток — дело …» — это только разминка: лишь знатоки продолжат 5/5 цитат из «Белого солнца пустыни» (тест)
Отметьте 4 ноября в календаре: создатель «Монстров» на Netflix порадует драмой про адвокатов — всего 10 серий, и Кардашьян в главной роли
Наконец-то Дэндзи счастлив: «Человек-бензопила: История Резе» получил альтернативную концовку (читавшим мангу — как ножом по сердцу)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667