Киноафиша Фильмы Трон: Арес Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Курске 18 октября 2025

Расписание сеансов Трон: Арес, 18 октября 2025 в Курске

Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 440 ₽ 13:30 от 520 ₽ 16:00 от 520 ₽ 18:30 от 570 ₽ 21:00 от 570 ₽ 23:30 от 570 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Серафима
Серафима
2025, Россия, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
