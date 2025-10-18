Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?

Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?

Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?

Самый странный детектив в карьере Устюгова вы видели едва ли: тут и Пугачева, и Каневский, и звезда «Лихих», и вайбы «Ментовских войн»

Дочь Беллы из «Сумерек» выросла — и мы не про того жуткого CGI-младенца: теперь она звезда Нолана и главного хоррора 2025 года

Провальная комедия с Де Ниро внезапно «рвёт» топы Netflix: миллионы просмотров за пару дней у «пошлой безвкусицы»

Ночной кошмар наяву: о смысле «Шоссе в никуда» киноманы спорят уже 30 лет — объясняем фильм Линча так, что поймет и ребенок

Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый

«Восток — дело …» — это только разминка: лишь знатоки продолжат 5/5 цитат из «Белого солнца пустыни» (тест)

Отметьте 4 ноября в календаре: создатель «Монстров» на Netflix порадует драмой про адвокатов — всего 10 серий, и Кардашьян в главной роли