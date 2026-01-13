Меню
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Курске
20 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 20 января 2026 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:15
от 240 ₽
12:25
от 290 ₽
14:35
от 290 ₽
16:45
от 340 ₽
18:55
от 340 ₽
21:05
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
от 180 ₽
14:00
от 190 ₽
18:10
от 200 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 340 ₽
10:30
от 380 ₽
11:15
от 340 ₽
12:05
от 380 ₽
12:50
от 450 ₽
13:35
от 380 ₽
15:10
от 450 ₽
15:55
от 380 ₽
17:30
от 500 ₽
18:15
от 430 ₽
19:50
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
15:25
17:35
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:15
от 220 ₽
17:25
от 240 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:15
17:25
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
15:25
от 150 ₽
17:35
от 180 ₽
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Гринч. Ужасающий новый год
Отзывы
2022, США, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
Отзывы
2025, Россия, анимация
