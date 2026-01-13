Меню
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Курске 18 января 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 18 января 2026 в Курске

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:15 от 290 ₽ 12:25 от 340 ₽ 14:35 от 340 ₽ 16:45 от 390 ₽ 18:55 от 390 ₽ 21:05 от 390 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00 от 200 ₽ 14:00 от 210 ₽ 18:10 от 220 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 370 ₽ 10:30 от 420 ₽ 11:15 от 370 ₽ 12:05 от 430 ₽ 12:50 от 500 ₽ 13:35 от 430 ₽ 15:10 от 500 ₽ 15:55 от 430 ₽ 17:30 от 550 ₽ 18:15 от 480 ₽ 19:50 от 550 ₽ 22:10 от 550 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
15:25 17:35
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:15 от 240 ₽ 17:25 от 260 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 390 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:20 от 450 ₽ 14:20 от 450 ₽ 15:40 от 450 ₽ 16:40 от 450 ₽ 18:00 от 570 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:10 от 500 ₽ 21:20 от 500 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:15 17:25
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
15:25 от 180 ₽ 17:35 от 200 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Гринч. Ужасающий новый год
Гринч. Ужасающий новый год
2022, США, ужасы
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
2025, Россия, анимация
