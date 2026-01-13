«Почему об этом сериале так мало говорили?»: мистический детектив НТВ с Гармашем и Ходченковой способен поглотить с головой

Интригу держали месяцы — и вот её наконец раскрыли: когда и где стартует самый жуткий сериал зимы «Резервация» с Денисом Шведовым

Кажется, всё очевидно — и в этом вы ошибаетесь: 5 российских детективных сериалов с неожиданной развязкой

Глянула забытую и жуткую экранизацию «Простоквашино»: современных детей такая напугает – чего стоит один Печкин (фото)

«Жеглов умер»: в продолжении «Места встречи» хотели убить героя Высоцкого и раскрыть его главный секрет – но почему фильм так и не сняли?

Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко

Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось

«Куча собачьего… навоза»: один из главных российских фильмов о войне Лебедев окрестил «феерическим позором»

«Рыцарь Семи Королевств» повторит антирекорд «Игры престолов»: шоураннер поделился печальным известием

С каждым «миу-миу-миу» росло негодование: мамочки разнесли героев «Трех котов», а папу вовсе назвали «рохлей»