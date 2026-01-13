Меню
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Курске 17 января 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 17 января 2026 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:15 от 290 ₽ 12:25 от 340 ₽ 14:35 от 340 ₽ 16:45 от 390 ₽ 18:55 от 390 ₽ 21:05 от 390 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00 от 200 ₽ 14:00 от 210 ₽ 18:10 от 220 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 370 ₽ 10:30 от 420 ₽ 11:15 от 370 ₽ 12:05 от 430 ₽ 12:50 от 500 ₽ 13:35 от 430 ₽ 15:10 от 500 ₽ 15:55 от 430 ₽ 17:30 от 550 ₽ 18:15 от 480 ₽ 19:50 от 480 ₽ 22:10 от 550 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
15:25 17:35
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:15 от 240 ₽ 17:25 от 260 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 390 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:20 от 450 ₽ 14:20 от 450 ₽ 15:40 от 450 ₽ 16:40 от 450 ₽ 18:00 от 570 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:10 от 500 ₽ 21:20 от 500 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:15 17:25
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
15:25 от 180 ₽ 17:35 от 200 ₽
