Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов

Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Интригу держали месяцы — и вот её наконец раскрыли: когда и где стартует самый жуткий сериал зимы «Резервация» с Денисом Шведовым

Глянула забытую и жуткую экранизацию «Простоквашино»: современных детей такая напугает – чего стоит один Печкин (фото)

«Рыцарь Семи Королевств» повторит антирекорд «Игры престолов»: шоураннер поделился печальным известием

Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром

«Не упомянули ни разу!»: из «Властелина колец» Джексон выбросил главную «фишку» книжного Леголаса – фанаты точат вилы до сих пор

«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе

Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко

Король ужасов, детективов и… гангстеров? В этих трех фильмах по Кингу – ни грамма мистики с хоррором, но пугают похлеще, чем «Оно»