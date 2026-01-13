Меню
Киноафиша
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Курске
16 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 16 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:15
от 290 ₽
12:25
от 340 ₽
14:35
от 340 ₽
16:45
от 390 ₽
18:55
от 390 ₽
21:05
от 390 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
09:00
от 190 ₽
13:00
от 200 ₽
18:45
от 210 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 370 ₽
10:30
от 420 ₽
11:15
от 370 ₽
12:05
от 430 ₽
12:50
от 500 ₽
13:35
от 430 ₽
15:10
от 500 ₽
15:55
от 430 ₽
17:30
от 550 ₽
18:15
от 480 ₽
19:50
от 550 ₽
22:10
от 550 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
15:25
17:35
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
15:15
от 220 ₽
17:25
от 240 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00
от 390 ₽
12:00
от 450 ₽
13:20
от 450 ₽
14:20
от 450 ₽
15:40
от 450 ₽
16:40
от 450 ₽
18:00
от 570 ₽
19:00
от 500 ₽
20:10
от 500 ₽
21:20
от 500 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:15
17:25
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
15:25
от 150 ₽
17:35
от 180 ₽
