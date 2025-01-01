202 млн в прокате и 85% одобрения зрителей на RT: «Пять ночей с Фредди 2» наконец можно посмотреть онлайн — вот где именно

Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах»

«„Тоннель“ как раз такой — ему нужно дать себя измотать»: Гилев Сергей — о новом сериале с Боярской, который затягивает с первой минуты

Год тяжелых утрат: с кем из российских звезд мы попрощались навсегда в 2025-м — болезни, кома и последнее желание

20 лучших сериалов 2025-го по версии Metacritic: «Очень странных дел» в списке нет – но интересного и без них хватает

«Аватар 3» не оправдал надежд — и Кэмерон может пересмотреть планы на сиквелы: Disney не получил желаемые $90 млн за выходные

«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно

Фильм Netflix попал в Книгу Гиннесса — пережил режиссера и смену веков: от начала съемок до премьеры прошло 48 лет

«Мастер и Медведь»? «Маша и Маргарита»? В серии мульта на 400 млн просмотров нашли 2 отсылки «для взрослых» – дети точно не поймут

Тест на знание фильма «Девчата»: только настоящие поклонники ответят на 5/5 вопросов