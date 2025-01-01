Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает

Ужасное горе Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»: историки объяснили, что именно скрыли сценаристы

5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

«Опозорят “Игру престолов”»: 3 фэнтези-саги, экранизации которых зрители ждут десятки лет – но анонса все нет

«Терминатор» больше не будет прежним — и это официально: Кэмерон идет на самый рискованный шаг за последние 30 лет

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Тест для любителей «Жестокого романса»: продолжите 7/7 цитат – начнем с той, что про «человека знатного»

Казалось, Простоквашино — выдумка, но нет: на карте России нашли ту самую деревню — здесь есть и «дом свободный», и даже Матроскин

«Вы пожалеете об этом»: ChatGPT спросили, почему у Смешариков нет семьи – одна версия логична, вторая превращает комедию в безысходную хтонь

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала