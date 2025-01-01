Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма

Почему Кинг не снялся в «Оно: Добро пожаловать в Дерри», хотя довольно часто появляется в экранизациях своих книг?

Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли

«Терминатор» больше не будет прежним — и это официально: Кэмерон идет на самый рискованный шаг за последние 30 лет

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала

«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»

2 сезон «Человека-бензопилы» не выйдет в 2026 году, но есть и хорошие новости: не хватило жести в «Истории Резе»? Держитесь!

Тест для любителей «Жестокого романса»: продолжите 7/7 цитат – начнем с той, что про «человека знатного»

«Вы пожалеете об этом»: ChatGPT спросили, почему у Смешариков нет семьи – одна версия логична, вторая превращает комедию в безысходную хтонь

«Опозорят “Игру престолов”»: 3 фэнтези-саги, экранизации которых зрители ждут десятки лет – но анонса все нет