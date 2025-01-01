Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли

304 дня в топ-10: этот российский мультфильм стал самым стабильным хитов 2025 года, а ведь он выходит с 2015 года

5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри

«Терминатор» больше не будет прежним — и это официально: Кэмерон идет на самый рискованный шаг за последние 30 лет

«Вы пожалеете об этом»: ChatGPT спросили, почему у Смешариков нет семьи – одна версия логична, вторая превращает комедию в безысходную хтонь

Тест для любителей «Жестокого романса»: продолжите 7/7 цитат – начнем с той, что про «человека знатного»

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

«Опозорят “Игру престолов”»: 3 фэнтези-саги, экранизации которых зрители ждут десятки лет – но анонса все нет

2 сезон «Человека-бензопилы» не выйдет в 2026 году, но есть и хорошие новости: не хватило жести в «Истории Резе»? Держитесь!

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала