HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»

Все знают «Морозко» Роу, но версия 1924 года Желябужского пугает до дрожи: вот что 100 лет назад показывали детям — похлеще любого хоррора

Всего 6 серий и 4 часа 24 минуты: этот испанский детектив Netflix идеально заходит под «ленивые» новогодние каникулы

Космонавт, фокусник, а может повар? В «Сироте казанской» Машков красиво намекнул, кто был отцом Насти

«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?

Кабы не было зимы, не видать нам теста: вспомните 5 фильмов СССР по заснеженным кадрам

Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части

Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»

В Европе этот советский фильм — главный новогодний хит: а в США считают, что у него спецэффекты лучше, чем у «Звездного пути»

«Чуть сердце от горя не остановилось»: россияне отказались от «Иронии» - из-за причины дергается глаз