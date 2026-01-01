Меню
Киноафиша Фильмы Гринч. Ужасающий новый год Расписание сеансов Гринч. Ужасающий новый год, 2022 в Курске 11 января 2026

Расписание сеансов Гринч. Ужасающий новый год, 11 января 2026 в Курске

Вся информация о фильме
чт 8 пт 9 сб 10 вс 11
Как купить билеты на сеанс фильма «Гринч. Ужасающий новый год»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
23:20 от 550 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
2025, Россия, анимация
