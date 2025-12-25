Паламарчук обошел Борисова и Жаркова, а «Первый отдел» оставил с носом «Фишера» и «Аутсорс»: главные итоги 2025 года по версии Кино-Театр.Ру

25% у «Шефа», 21% у «Нашего спецназа», а 1 место даже не у «Невского», а у другого проекта: итоги 2025-го года от «Триикс Медиа»

«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть

Пожертвует жизнью, чтоб победить смерть? Что станет с Макс в финале «Очень странных дел» — на хэппи энд даже не надейтесь

К Райнеру претензий нет, Армин - что-то с чем-то: ИИ лайв-экшен версия «Атаки Титанов» с Шаломе и Джилленхолом (видео)

График выхода всех сезонов «Очень странных дел» по годам: если за 10 лет запутались, вот путеводитель по Хоукинсу

«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)

Что означает слово «Дракула»: экранизаций снято много, а о происхождении имени знают не все – такое было у реального правителя

Демьяненко снова сыграл Шурика ровно за год до смерти: «короткометражка» странная, но точно лучше «Кавказской пленницы!» (видео)