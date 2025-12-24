Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные

5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму

Названы лучшие российские сериалы за последние 5 лет: в топе — сразу две громких драмы с Иваном Янковским

Фильм Netflix попал в Книгу Гиннесса — пережил режиссера и смену веков: от начала съемок до премьеры прошло 48 лет

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

«Аватар 3» не оправдал надежд — и Кэмерон может пересмотреть планы на сиквелы: Disney не получил желаемые $90 млн за выходные

«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно

От войны за квартиру Долиной до войны Инстасамки против всех: 5 самых громких скандалов российского шоу-бизнеса за 2025 год

«Несусветная галиматья»: «Горячий» триллер с Андреевой россияне не приняли, зато на Netflix он зашёл «как к себе домой»

9 сериалов в напряженности не уступают «Триггеру»: главные герои тоже не так просты, а оценки почти у всех 7.4+