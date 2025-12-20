Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция

«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют

После этой серии «Далекого города» турки закидали RTÜK жалобами: грозят даже закрыть сериал

«Не плакать невозможно»: появились первые подробности 2-го сезона «Ландышей» — к 1 января готовьте платочки

30 минут – и пирог «Ноктюрн» готов: такой пекла Надя из «Самая обаятельная и привлекательная» – не стыдно подать и на Новый год

Этот культовый ужастик стоил 15 тысяч долларов, а собрал рекордные 190 миллионов в прокате: кино называли эталоном жанра и зрители, и критики

К 30-летию «Евангелиона» покажут особый эпизод: фанаты вместо восторга просят «отпустить деда» и «дать "Еве" умереть»

Если верить критикам, в кино стоит идти не на «Аватар 3» — а на этот мультфильм: «переиграл и уничтожил», получив 85% свежести на RT

5 фильмов СССР мигом подарят новогоднее настроение: сможете вспомнить каждый по одному кадру? (тест)

«Чебурашка 2» замахнулся на 10 млрд: успех первого фильма развязал создателям руки, под прицелом даже «Аватар»