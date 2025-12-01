97% на Rotten Tomatoes — и ноль шансов оторваться: «Достать ножи: Воскрешение покойника» уже считают лучшим в трилогии

«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду

В Голливуде впервые снимут свою версию «Мастера и Маргариты»: кого сыграет в ленте Джонни Депп

Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают

«Дымящаяся куча навоза»: так говорят про худшее аниме в истории, косившее под «Евангелион» – «Ванпанчмену» с его 1.4 балла такое и не снилось

Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали

О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?

Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни