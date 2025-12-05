Меню
Киноафиша Фильмы Письмо Деду Морозу Расписание сеансов Письмо Деду Морозу, 2025 в Курске 5 декабря 2025

Расписание сеансов Письмо Деду Морозу, 5 декабря 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Как купить билеты на сеанс фильма «Письмо Деду Морозу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 240 ₽ 18:00 от 260 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
12:20
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
12:10 от 220 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
14:50 от 450 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
