Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Поймать монстра Расписание сеансов Поймать монстра, 2025 в Курске 18 декабря 2025

Расписание сеансов Поймать монстра, 18 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 18 пт 19 сб 20 вс 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Поймать монстра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 240 ₽ 14:10 от 260 ₽ 16:30 от 260 ₽ 20:20 от 270 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:30 от 520 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской
Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так
Тест для тех, кто пересмотрел все хиты НТВ: отличите «Невский» и «Первый отдел» от других детективов
Успех сериала от HBO развязал руки режиссеру: «Оно» получит 6-часовую версию — мечта, отложенная на годы
5 фильмов с Колокольниковым, которые можно смотреть даже с детьми: людоед в «Игре престолов», бандит у Аронофски – а если подобрее?
Почему 66% россиян смотрят детективы, а не комедии? Психолог нашла у жанра сразу 3 плюса – один из них «снижает уровень стресса»
Лица Тора с Халком представили? Marvel рассекретил главного героя «Судного дня» и стало ясно – фильм явно копирует «Финал»
Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)
«Зверополиса 2» после Нового года не будет? «Киноафиша» выяснила, вернется ли мультфильм в российский прокат в 2026-м
Наша «Бондиана» во вселенной «Майора Грома»: Кинопоиск снимает «Фурию» - самая необычная роль будет у Безрукова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше