Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби»

В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов

Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили

В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

«Замрите, ангелы, смотрите, я играю», — пел Миронов в «12 стульях»: а угадаете 4 других фильма со звездой лишь по строчке песни?

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник