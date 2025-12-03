«Фильм задел за живое», но от романа Водолазкина осталось не так уж много: зрители обсуждают вышедший «Авиатор» с Хабенским — что впечатлило, а что смутило

Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета

Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем

Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева

Ни Зендеи, ни Миккельсена: ждете 4 сезон «Ганнибала» уже 10 лет? Тогда у режиссера сериала для вас печальные новости

«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

«Заброшена и всеми забыта»: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой – как сейчас выглядит могила великой актрисы (видео)

10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»