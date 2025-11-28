«Фильм задел за живое», но от романа Водолазкина осталось не так уж много: зрители обсуждают вышедший «Авиатор» с Хабенским — что впечатлило, а что смутило

Ходченкова против Милляра: чья Баба-Яга понравилась зрителям больше – советская или современная?

Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом

Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

Управдом, мы вас узнали: Варвару Плющ из «Бриллиантовой руки» вспомнит любой – а угадаете 7 забытых ролей Нонны Мордюковой? (тест)

«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

Ни Зендеи, ни Миккельсена: ждете 4 сезон «Ганнибала» уже 10 лет? Тогда у режиссера сериала для вас печальные новости

«Клеветническое изображение действительности»: сможете узнать 5 хитовых фильмов СССР по критике худсовета? (тест)