Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Авиатор Расписание сеансов Авиатор, 2025 в Курске 21 ноября 2025

Расписание сеансов Авиатор, 21 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26 чт 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Авиатор»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00 от 240 ₽ 13:15 от 290 ₽ 15:30 от 290 ₽ 17:45 от 340 ₽ 20:00 от 340 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
20:35 от 180 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:20 от 340 ₽ 12:45 от 380 ₽ 15:10 от 380 ₽ 16:50 от 450 ₽ 17:35 от 430 ₽ 20:00 от 430 ₽ 21:10 от 500 ₽ 22:25 от 430 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
18:05
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:40 от 240 ₽ 22:05 от 260 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:05 от 450 ₽ 14:10 от 520 ₽ 17:35 от 650 ₽ 19:35 от 570 ₽ 22:00 от 570 ₽ 23:35 от 570 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
16:50 от 120 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
17:20
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
18:50 от 180 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете
«Легкий и позитивный сериал»: «Кулинарный техникум» практически вернул атмосферу «Кухни» — и зрители это оценили
Почему в сериале «Химкинские ведьмы» ведьмы именно химкинские, а не московские, лесные или какие-нибудь еще?
Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8
«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале
Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно
Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»
«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)
Этот Sci-Fi 15-летней давности стоил $5 000 000 и опозорился в прокате: но спустя годы его любят сильнее «Интерстеллара»
Запрещенный Sci-Fi Рязанова: этот фильм великого режиссера был в «черных списках» 30 лет – советская цензура рвала и метала
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше