Киноафиша
Фильмы
Авиатор
Расписание сеансов Авиатор, 2025 в Курске
21 ноября 2025
Расписание сеансов Авиатор, 21 ноября 2025 в Курске
О фильме
Расписание
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
чт
27
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00
от 240 ₽
13:15
от 290 ₽
15:30
от 290 ₽
17:45
от 340 ₽
20:00
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
20:35
от 180 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:20
от 340 ₽
12:45
от 380 ₽
15:10
от 380 ₽
16:50
от 450 ₽
17:35
от 430 ₽
20:00
от 430 ₽
21:10
от 500 ₽
22:25
от 430 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
18:05
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
17:40
от 240 ₽
22:05
от 260 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:05
от 450 ₽
14:10
от 520 ₽
17:35
от 650 ₽
19:35
от 570 ₽
22:00
от 570 ₽
23:35
от 570 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
16:50
от 120 ₽
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
17:20
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
18:50
от 180 ₽
