После выхода нового «Голого пистолета» фанаты заговорили о второй части: вот что известно на данный момент

Эта сцена из «Служебного романа» разбила сердца миллионам: а ведь Рязанов ее не выдумал, а списал из жизни

Для Японии выглядит слишком безлюдно, не находите? Где снимали 3 сезон сериала «Алиса в Пограничье»

«Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий

Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина

Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд

В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года

Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась

«После этих слов я плакал»: свою кошмарную судьбу Заворотнюк напророчила еще в начале страшной болезни — знала, что шансов нет

Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем