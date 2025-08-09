Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пила Х
Расписание сеансов Пила Х, 2023 в Курске
9 августа 2025
Расписание сеансов Пила Х, 9 августа 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
сб
9
вс
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Пила Х»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:40
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Дата есть, диагноз ясен: в Сети появилось точное расписание выхода серий 3 сезона «Знахаря»
Оригинал собрал 18 000 000 долларов! В России переснимут «Вышку» — режиссер обещает, что «лента встревожит каждого»
Восемь лет спустя: у нового «Царя горы» — 100% свежести на Rotten Tomatoes, и море позитивных отзывов даже от критиков
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух
Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря
Мечтают ли дети-андроиды о ксеноморфах? У нового сериала «Чужой: Земля» всего один жирный минус — и фанатов классики он явно покоробит
Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку
Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел
У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана
Главный хоррор 2025 года уже можно посмотреть в Сети: набрал рекордные для ужастика 7 баллов — готовьтесь дрожать от ужаса
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667