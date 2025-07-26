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Пила Х
Расписание сеансов Пила Х, 2023 в Курске
26 июля 2025
Расписание сеансов Пила Х, 26 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пила Х»?
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от 400 ₽
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2D
15:10
от 260 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:55
от 500 ₽
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