Киноафиша Фильмы Заклятие 4: Последний обряд Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Курске 6 октября 2025

Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 6 октября 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие 4: Последний обряд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
18:25 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
21:45 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:45 от 170 ₽ 21:45 от 180 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:55 от 520 ₽
