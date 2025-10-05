Меню
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Курске
5 октября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 5 октября 2025 в Курске
Сегодня
3
Завтра
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
18:25
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
21:45
от 460 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:45
от 260 ₽
21:45
от 270 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:55
от 570 ₽
