Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Курске 30 сентября 2025

Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 30 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:00 от 240 ₽ 17:00 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
15:20 от 360 ₽ 19:45 от 420 ₽ 22:25 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:40 от 220 ₽ 21:40 от 230 ₽
