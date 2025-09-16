Блокбастер по Пушкину? Почему бы и нет! Завершились съемки «Руслана и Людмилы» с Минекаевым — первые кадры впечатляют (фото)

Что скрывает Офелия Фрамп в «Уэнсдэй»? В 3 сезоне ее роль может быть куда опаснее и мрачнее

Шерлок и Ватсон возвращаются с новым сезоном: вот только формат будет не тот, к которому привыкли фанаты сериала BBC

Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»

Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял

«Последний день свободы»: 2 фильма, которые по-новому раскрывают трагедию 11 сентября — почти без «жести» и чернухи (выбор критика)

Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране

Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века