Киноафиша
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Курске
14 сентября 2025
Заклятие 4: Последний обряд, 14 сентября 2025 в Курске
О фильме
Вся информация о фильме
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 290 ₽
12:30
от 310 ₽
15:20
от 310 ₽
18:10
от 320 ₽
21:00
от 320 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Сказки тёмного леса. Ворожея
Отзывы
2025, Россия, сказка
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Смеялись над «бамбарбия, кергуду», а вот «бараварли кузал» оставалось загадкой: что означает фраза Бывалого в «Кавказской пленнице»
«Может, стрельбы вообще не было»: первые кадры нового сезона «Клюквенного щербета» объяснили его финал
Айседора не просто так помогает Тайлеру: главная злодейка 3 сезона «Уэнсдэй» уже найдена
Деми Мур станет злым боссом, а Томми поможет отец: официальные подробности 2 сезона «Лэндмена»
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
До финала «Дюны» еще год, а пока ждете — вот 5 фильмов, которые держат планку Вильнева: вселенные, в которые хочется провалиться
