Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Курске
13 сентября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 13 сентября 2025 в Курске
Вся информация о фильме
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 290 ₽
12:30
от 310 ₽
15:20
от 310 ₽
18:10
от 320 ₽
21:00
от 320 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Сказки тёмного леса. Ворожея
Отзывы
2025, Россия, сказка
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Один хитрил, другой страдал: нейросеть сравнила Фродо и Бильбо и решила, кто из них достоин титула главного хоббита
Пересмотрели «Место встречи» и улыбнулись: как Фокса не раскусили под видом слесаря — загадка
Где снимали легендарный фильм «Я шагаю по Москве»: некоторые места правда существуют, а другие выдуманы
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
До финала «Дюны» еще год, а пока ждете — вот 5 фильмов, которые держат планку Вильнева: вселенные, в которые хочется провалиться
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки
Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить
«Астрал» и «Заклятие» — одна вселенная? Джеймс Фан провернул хитрый фокус, который запутал всех
