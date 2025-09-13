Меню
Киноафиша Фильмы Заклятие 4: Последний обряд Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Курске 13 сентября 2025

Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 13 сентября 2025 в Курске

Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 290 ₽ 12:30 от 310 ₽ 15:20 от 310 ₽ 18:10 от 320 ₽ 21:00 от 320 ₽
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Сказки тёмного леса. Ворожея
Сказки тёмного леса. Ворожея
2025, Россия, сказка
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
