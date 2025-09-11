Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Заклятие 4: Последний обряд
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 2025 в Курске
11 сентября 2025
Расписание сеансов Заклятие 4: Последний обряд, 11 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие 4: Последний обряд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:05
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Вес победы
Отзывы
2024, США / Великобритания, триллер
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Даже спустя 6 лет этот культовый сериал HBO бурно обсуждают на Letterboxd: и нет, это не «Игра престолов»
Не только возвращение Борана, но еще и изгнание Наре: что показали в трейлере 2 сезона турецкого хита «Далекий город»
Эту сцену из «Хоббита» сняли, но не показали даже в расширенной версии: а зря, ведь актеры не могли сдержать слез
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»
Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова
От «Простоквашино» до «Карлсона»: ИИ по описаниям превратил 17 мультяшек СССР в людей — выбираем главного красавца (фото)
В сериале по «Гарри Поттеру» появится еще один забытый персонаж — теперь адаптация «Философского камня» станет логичнее
Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны
Самый ожидаемый сериал РФ вернется в 2026-м: в «Первом отделе-5» Брагин раскроет тайну из прошлого, а Шибанов застрянет меж двух огней
Ради этой роли Мерил Стрип согласилась на урезанный гонорар — но сыграла в фильме все равно другая актриса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667