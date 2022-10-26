Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лига Чемпионов УЕФА. «Барселона» — «Бавария»
Киноафиша Фильмы Лига Чемпионов УЕФА. «Барселона» — «Бавария» Расписание сеансов Лига Чемпионов УЕФА. «Барселона» — «Бавария», 2022 в Курске
Лига Чемпионов УЕФА. «Барселона» — «Бавария» 2022 / Испания
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном

Расписание сеансов Лига Чемпионов УЕФА. «Барселона» — «Бавария», 2022 в Курске

Вся информация о фильме
ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Лига Чемпионов УЕФА. «Барселона» — «Бавария»»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:00 от 350 ₽
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Маленький Николя
Маленький Николя
2022, Франция / Люксембург, анимация, семейный
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Море страха
Море страха
2022, Великобритания, триллер
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Бандит
Бандит
2022, Канада, боевик, триллер
Related video
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Приложение киноафиши