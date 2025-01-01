Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сирано де Бержерак
Расписание сеансов Сирано де Бержерак, 2022 в Курске
27 января 2026
Расписание сеансов Сирано де Бержерак, 27 января 2026 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
вт
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сирано де Бержерак»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Короткометражки про Новый год: шедевры не дольше 30 минут для тех, у кого нет времени на полный метр
В каком городе происходит действие фильма «Чародеи»: Китежград на самом деле не существует
Соскучились по «Сватам», но 7 сезонов уже посмотреть не успеете: включайте новогодний фильм — Киркоров и Лазарев не зря приехали в Кучугуры
Всего 7 новых российских сериалов получили 8+ на «Кинопоиске» в 2025 году: в списке нет «Аутсорса», зато есть дерзкий детектив НТВ
Почему Евгения Леонова не пустили в «Здравствуйте, я ваша тетя!»: «большие начальники» были в бешенстве — Титов пошел наперекор всем
Встали на конвейер: «Зверополис 2» ждали 9 лет, но с третьей частью все иначе — работа уже кипит (и мы знаем, о чем будет мульт)
Критики выбрали «самый захватывающий новый сериал»: не зря у него 8.3 на IMDb – зрители в голос твердят, что «смотрят его запоем»
«Иван Васильевич меняет профессию» в СССР посчитали проходняком: переломный момент случился в 90-х — фильм моментально взлетел
«Смотрел раз 10»: этот американский сериал доктор Мясников считает лучшим — включает каждый год
«Третий раз пересматриваю»: этот Sci-Fi-сериал Нолана могли пропустить даже его фанаты — затерялся в триумфе «Интерстеллара»
«Обеспечил на всю жизнь»: актерам «Очень странных дел» за 5 сезон заплатили втрое больше, чем звездам «Игры престолов» – подсчитали до цента
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667